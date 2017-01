Oliver Jarvis assina pela Bentley e espera regressar a Macau

O piloto britânico trocou a Audi pela Bentley e ambiciona ser um dos melhores pilotos de GT do Mundo. Ao mesmo tempo espera regressar a Macau, onde venceu a Taça Intercontinental de Fórmula 3 em 2007.

Oliver Jarvis assinou pela Bentley para a temporada de 2017 e entre os objectivos que traça para a nova época está o regresso a Macau para competir na Taça Mundial para os carros da categoria GT. A revelação do britânico, de 33 anos, foi feita numa entrevista ao portal racing.gt, sendo que Jarvis conhece bem o Circuito da Guia. O britânico triunfou na prova de Fórmula 3 do território, em 2007.

“É engraçado porque esse foi um dos assuntos que perguntei ao Brian [Gush, director para os desportos motorizados da Bentley] quando tivemos um encontro. Perguntei-lhe: ‘E Macau?’”, disse Oliver Jarvis, ao portal racing.gt.

“A Bentley no ano passado não competiu lá, mas é uma prova que está no meu radar. Se aparecer a oportunidade, vou mandar-me de cabeça”, acrescentou.

Até ao ano passado Oliver Jarvis competiu pela Audi, na categoria de protótipos LMP1, tendo terminado a mítica prova das 24 horas de Le Mans, em França, no terceiro lugar. Este resultado permitiu-lhe igualar os seus melhores registos na prova, ou seja as terceiras posições alcançadas em 2012 e 2013, também ao volante de um Audi.

Nesta perspectiva a mudança para a Bentley – onde vai tripular o Bentley Continental GTE, que pertence à categoria GT3, que é mais lenta – pode ser vista como um passo atrás na carreira: “Acho que há corridas incríveis na categoria GT3 em que quero participar como Macau, Bathurst [Austrália], as 24 horas de Spa-Francorchamps, também as 24 horas de Nürburgring… Acho que o objectivo para os próximos anos tem de ser participar em todas elas e tentar ganhá-las”, afirmou.

Na Bentley, Oliver JArvis vai partilhar o carro número oito com os pilotos Maxime Soulet e Andy Soucek. Além da participação em Bathurst, o seu programa para o ano envolve a disputa da Taça de Resistência Blancpain: “Estou ansioso para começar esta segunda fase da minha carreira. Tive a sorte e o privilégio de passar nove anos fantásticos na Audi. Mas isso agora faz parte do passado e mal posso esperar para me sentar pela primeira vez no Bentley”, revelou.

“Sei que o que me espera não vai ser fácil porque há pilotos que participam em corridas de GTs há mais de 10 anos e que são muito rápidos e competitivos. Mas já antes conduzi carros deste género por isso não é completamente novo para mim”, explicou.

No ano de 2007, em Macau, Oliver Jarvis bateu vários nomes que acabaram por ser promovidos à Fórmula 1, como Romain Grosjean, Sebastien Buemi, Kamui Kobayashi, Bruno Senna e Nico Hulkenberg. Rodolfo Ávila, Cheong Lou Meng, Lei Kit Meng e Michael Ho foram os representantes de Macau na prova.