Novo Macau acusa Instituto Cultural de más práticas administrativas

A Associação Novo Macau acusa o Instituto Cultural de não cumprir com as suas responsabilidades ao permitir que uma estela granítica que integra o conjunto patrimonial do Templo de Lin Kai, na Travessa da Corda, seja ligeiramente deslocada a pedido do proprietário de um imóvel situado nas imediações do templo.

O organismo dirigido por Scott Cheang considera que o Instituto Cultural não agiu em conformidade com a lei de salvaguarda do Património Cultural e recorda que o marca tinha originalmente como propósito delimitar o terreno pertencente ao Templo. A associação pró-democracia acusa o Instituto Cultural de más práticas administrativas e de favorecer os interesses e a conveniência de privados em detrimento do interesse público e da preservação da herança histórico-cultural de Macau.

