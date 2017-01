Melco Crown distribui 650 milhões de dólares americanos em dividendos

A operadora Melco Crown Entertainment anunciou ontem o pagamento de um dividendo especial de 650 milhões de dólares norte-americanos, correspondes a 0,44 dólares por acção ou 1,32 dólares por acções do tipo ADS, um tipo de activo que permite que sejam feitos investimentos em companhias sedeadas no estrangeiro.

“[O dividendo] sublinha a força da companhia no que diz respeito à tesouraria e a capacidade para gerar mais fundos, que nos permitem devolver os ganhos aos accionistas, ao mesmo tempo que investimos no nosso negócio”, explicou a empresa em comunicado.

Além disso, a empresa continua a promover a reestruturação interna e nomeou ontem John William Crawford como director não-executivo independente. No passado, Crawford trabalhou em Hong Kong nas empresas Crawford Consultants Limited e na International Quality Education Limited. Crawford foi igualmente um dos membros fundadores da Ernst & Young Hong Kong.

No sentido inverso deixaram a companhia os directores não-executivos independentes Robert Wason Mactier e James Andrew Charles MacKenzie.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...