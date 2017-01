Mau tempo na Tailândia já fez 36 mortos

Pelo menos 36 pessoas morreram e uma está desaparecida devido ao mau tempo que se fez sentir ao longo dos últimos dias na Tailândia. As inundações provocadas pelas chuvas torrenciais que caem no sul do país desde a semana passada, de acordo com fontes oficiais.

As inundações afectaram cerca de 1,2 milhões de pessoas em mais de 5.200 localidades numa dezenas de províncias, causando danos em 17 edifícios governamentais, 590 estradas e 106 pontes, segundo o último relatório do departamento de Prevenção e Mitigação de Desastres. A subida do nível das águas também afectou 25 escolas e 170 templos, igrejas e mesquitas.

A província de Nakhon Si Thammarat é a mais afectada, com nove mortos, enquanto em Surat Thani o número de mortos chegou a seis.

A junta militar que governa o país enviou um contingente de 4.000 soldados para reforçar os trabalhos de apoio à população, sobretudo em aldeias que ficaram isoladas devidos aos cortes de estradas e danos em pontes.

As chuvas, que se fazem sentir ininterruptamente há mais de uma semana, acontecem em época tardia, já que a monção costuma terminar entre Novembro e Dezembro.