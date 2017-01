João Sousa nas meias-finais do Torneio de Auckland

O português João Sousa, 44.º do ‘ranking’ mundial, qualificou-se ontem para as meias-finais do torneio de Auckland, na Nova Zelândia, ao vencer o holandês Robin Haase, 58.º do circuito, por 6-3 e 6-2, em 57 minutos.

Esta foi ser a quarta vez que os dois jogadores se cruzaram, a terceira em torneios do circuito principal. Com esta vitória, João Sousa empatou os frente a frente com Haase.

Nas meias-finais, João Sousa defrontará o norte-americano Jack Sock, 23.º do ‘ranking’ mundial e quarto cabeça de série em Auckland.