Joalharia Chow Tai Fook regista quebra de sete por cento em Macau

O valor das vendas da joalharia Chow Tai Fook registou uma quebra de sete por cento nas lojas do grupo em Macau no ano passado face a 2015, de acordo com os números revelados pela empresa à bolsa de Hong Kong.

Apesar da tendência negativa, a Chow Tai Fook afirma que entre o terceiro e quarto trimestre do ano passado houve uma estabilização da situação no território. Esta situação ficou a dever-se às alterações que se verificaram no mercado local, com a retoma da indústria do jogo.

Em relação aos produtos vendidas, a empresa de Hong Kong revelou os dados do terceiro trimestre, sendo que neste caso as duas RAEs estão agregadas no mesmo mercado. Assim, em Hong Kong e Macau no terceiro trimestre de 2016 houve uma quebra de 2 por cento face ao período homólogo de 2015.