Indivíduo da China continental detido por suspeita de tráfico de droga

Um indivíduo da China continental foi detido sob suspeita de ter entrado com estupefacientes no território que se destinavam ao abastecimento de consumidores locais.

No total, a Polícia Judiciária apreendeu 18 gramas de metanfetaminas na posse do suspeito. As autoridades desconfiam que o homem teria como cúmplice uma mulher que conheceu num dos casinos do território.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o suspeito confessou que a mulher lhe entregou os estupefacientes para que fossem vendidos no território. A polícia de investigação do território continua a tentar esclarecer o paradeiro da mulher.

Ontem, as autoridades montaram um piquete de vigilância junto ao local onde o indivíduo residia, no NAPE. Quando o suspeito saiu do prédio, a PJ interceptou-o e encontrou um pacote de metanfetaminas com 0,5 gramas. A polícia suspeita que o indivíduo se preparava para entregar a droga a alguém. Na sua residência foram encontrados mais de 30 pacotes de metanfetaminas com um peso de cerca de 18 gramas. A PJ deteve ainda um outro indivíduo que reside no mesmo apartamento.