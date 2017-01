Idosa de 72 anos diagnosticada com vírus da gripe aviária

A Direcção dos Serviços de Saúde anunciou ontem um segundo caso de infecção humana pela estirpe H7N9 da gripe das aves. A vítima é uma mulher de 72 anos que se encontra hospitalizada na zona de isolamento do Centro Hospitalar Conde de São Januário, anunciou Lei Chin Ion numa conferência de imprensa organizada ao final da noite de ontem.

Apesar de ter o estatuto de residente de Macau, a mulher vivia no Continente e foi na República Popular da China que terá contraído a infecção. A paciente, que sofre de diabetes e de hipertensão, foi internada a 8 de Janeiro no Hospital de Sanxiang por causa de uma febre elevada, tendo recebido alta hospitalar no dia seguinte.

Na terça-feira, a família da idosa transportou-a de cadeira de rodas para o território. À chegada às Portas do Cerco, foi chamada uma ambulância que transportou a mulher para o hospital público. A idoso, que não informou a equipa médica do Centro Hospitalar Conde de São Januário que tinha manuseado aves vidas, foi diagnosticada com pneumonia, mas o quadro clínico agravado que apresentava levou a Direcção dos Serviços de Saúde a conduzir testes mais aprofundados. Ontem, os Serviços de Saúde obtiveram a confirmação de que a mulher tinha contraído gripe aviária. O quadro clínico da idosa é estável, garantem os Serviços de Saúde.