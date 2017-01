História, recorte em papel e cinema nas propostas da Fundação Rui Cunha

A Fundação Rui Cunha apresenta na próxima segunda-feira, às 18h30, uma conversa com João Bosco Basto da Silva, integrada no novo ciclo de conversas “Serões com Histórias”. Ao longo de um mês – de 19 de Janeiro a 18 de Fevereiro – a Fundação recebe na sua galeria uma exposição de arte tradicional chinesa de recorte em papel, da artista Huang Shaoqiong, um certame com que conta assinalar o Ano Novo Chinês. Entre os dias 21 e 26 o auditório da fundação abre espaço ao cinema, com o 3.º Ciclo de Cinema de Moçambique, promovido pela Associação dos Amigos de Moçambique.

A conversa com João Bosco Basto da Silva inaugura o ciclo “Serões com Histórias”. Aquele que foi o último director da Escola Comercial Pedro Nolasco “irá partilhar algumas histórias do seu tempo de estudante, da reforma do ensino em Portugal bem como das estratégias de sobrevivência do ensino português em Macau, num tempo anterior à assinatura da Declaração Conjunta Sino-Portuguesa (1987)”, esclarece a fundação, em comunicado.

A Associação dos Antigos Alunos da Escola Comercial Pedro Nolasco, fundada em 1998, e reactivada em 2015, organiza, a par com convívios por altura do aniversário da fundação da extinta instituição de ensino, estes “Serões com Histórias”, que contam com o apoio da Fundação Rui Cunha, e que terão lugar uma vez por mês.

Entre 19 de Janeiro e 18 de Fevereiro, a Fundação Rui Cunha acolhe a exposição de arte tradicional chinesa de recorte em papel de Huang Shaoqiong. A artista, que expõe nesta mostra 58 peças, “é especialista na técnica de ‘chao yang’, um tipo de corte muito especial de Guangdong”, pode ler-se na mesma nota. Huang Shaoqiong vai ainda demonstrar a sua técnica em workshops abertos ao público.

De 21 a 26 deste mês, o auditório da Fundação recebe o 3.º Ciclo de Cinema de Moçambique. Para este ciclo foram seleccionados cinco filmes, quatro deles assinados pelo realizador Licínio Azevedo e um da realizadora Teresa Prata, baseado numa obra de Mia Couto.