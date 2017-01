Equipa de produtora cinematográfica de Hong Kong filma edifício das Forças de Segurança sem autorização

Uma equipa de filmagens de uma produtora cinematográfica de Hong Kong foi ontem conduzida à esquadra, depois de ter tentado filmar o edifício-sede da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, na Calçada dos Quartéis, sem autorização.

A informação foi divulgada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que adiantou também que um agente em serviço advertiu os actores e a equipa de filmagens para o carácter ilícito do acto. A equipa de produção ignorou as advertências e chegou a entrar nas instalações para filmar junto ao portão de entrada. Acabaram por sair, rapidamente, uns minutos mais tarde.

A DSFSM disse à Rádio Macau que a empresa em questão pediu autorização para realizar as filmagens na quarta-feira e durante o dia de ontem, não tendo sido, no entanto, autorizada. O organismo sugeriu que as filmagens fossem feitas aos fins-de-semana e dias não-úteis.

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) acabou por agir, encaminhando a equipa de filmagem e os actores para interrogatório confirmando, depois, que a empresa entrou no edifício – onde se situa o gabinete da CPSP e a Direcção dos Serviços das Forças de Segurança – sem autorização.

De acordo com a HK 01 News, ainda não foram avançadas informações sobre uma possível acção judicial. A empresa deixou o caso à responsabilidade de um advogado.