Direcção dos Serviços de Turismo de Macau avaliam queixas contra Sky 21

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) está a analisar as alegadas irregularidades existentes no bar Sky 2, comunicadas pela Polícia de Segurança Pública (PSP), após uma inspecção ao espaço que fica situado no edifício AIA, na Avenida Comercial de Macau.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Maria Helena de Senna Fernandes explicou que os procedimentos administrativos têm de ser respeitados e que antes de ser tomadas uma decisão sobre a aplicação de eventuais multas, é necessária. A responsável estimou que o processo dure entre um e dois meses.

Já as medidas de controlo dos autocarros de turismo na Rua de D. Belchior Carneiro, junto às Ruínas de São Paulo, vão ser aplicáveis durante os sete dias da semana, depois de um período experimental.