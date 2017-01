Detido residente que se furtou a julgamento durante seis anos

Um indivíduo de Macau, que se encontrava sob fiança, foi detido quando tentou entrar na República Popular da China, na semana passada, de onde permaneceu fugido durante seis anos, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. De acordo com a alfândega de Gongbei, o homem foi interceptado em 2010 na posse de 1.43 gramas de cocaína e 5.52 gramas de Midazolam, tendo tentado entrar em Macau através do posto alfandegário de Gongbei.

Na altura, os oficiais da alfândega chinesa conduziram-no ao Gabinete anti-contrabando para registar o caso, mas o facto de o indivíduo se encontrar doenta não permitiu a sua detenção, o que levou as autoridades do Continente a colocá-lo sob fiança a aguardar julgamento. De acordo com a Ou Mun Tin Toi, depois do indivíduo regressar a Macau não voltou a entrar em Zhuhai, aproveitando o facto de ter estatuto de residente do território. Os investigadores tentaram contactá-lo por diversas vezes, mas sem resultado. Valeu às autoridades chinesas terem mantido a fronteira sob vigilância e o caso sob investigação.