Concerto Dedicado à Série Japonesa Nodame Cantabile vai ter sessão adicional

A afluência à bilheteira ditou o acrescento de uma sessão adicional do Concerto Dedicado à Série Japonesa Clássica Nodame Cantabile, a 10 de Fevereiro, pelas 20 horas. O concerto, que já estava agendado, está marcado para o dia 21 de Fevereiro. Os bilhetes para o concerto adicional estão à venda a partir do próximo dia 16. Sob a direcção do maestro Yao-Yu Wu, o espectáculo recupera os temas mais representativos da série de televisão Nodame Cantabile, que tem por pano de fundo o romance entre Shinichi Chiaki e Megumi Noda ou “Nodame”. Entre os compositores cujas peças serão interpretadas estão Beethoven e Rachmaninov. Os concertos têm lugar no Auditório da Torre de Macau e o preço dos bilhetes varia entre a 150 e as 250 patacas.

