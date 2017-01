O Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, reuniu-se ontem na Sede do Governo com o presidente do Conselho para a Promoção do Comércio Internacional da República Popular da China, Jiang Zengwei.

No encontro, Chui apelou para que o Governo da RAEM e o Conselho para a Promoção do Comércio Internacional da China reforcem a cooperação de forma a promover, a longo prazo, a indústria de convenções e exposições.