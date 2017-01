Centro de Design recebe “Dia Aberto” de artes acrobáticas

A artes acrobáticas vão estar em destaque amanhã no Centro de Design de Macau. A edição de 2017 do “Dia Aberto” da Aerial Arts Association pretende provar a todos quantos se associem ao evento que é possível ter um estilo de vida saudável através da dança e das actividades aéreas acrobáticas. O programa é composto por três sessões que arrancam às 16h30 e se prolongam até às 19h.

No palco do Centro de Design de Macau, às 16h30, praticantes e visitantes vão poder assistir a uma demonstração de acrobacias para crianças, conduzida por jovens atletas que todos os fins-de-semana ali praticam a modalidade. Tal como acontece em todas as actividades que constam do programa do evento, os monitores são, na sua totalidade, membros da Aerial Arts Association.

Para as 17h30, está agendada uma sessão experimental: “As crianças podem participar na aula e conversar com os professores”, explicou ao PONTO FINAL Sílvia Reis, assistente administrativa do Macau Design Center.

Noutra das actividades, intitulada de “Sneak Peak”, os participantes vão poder explorar os bastidores do espectáculo que os alunos da aula aérea estão a preparar para assinalar a chegada do Ano do Galo: “É algo mais em bruto do que o que o próprio espectáculo vai ser”, disse a responsável pelo Centro de Design de Macau.

Destinado a “pessoas de todas as idades e culturas”, o “Dia Aberto” cumpre o propósito de “promover a associação e, também, o Centro de Design de Macau”: “O objectivo é ter um dia em que as pessoas vêm às aulas não só para adultos mas também para crianças. Mostrar ao público que temos ‘workshops’ muito bons para crianças – temos uma aula para bebés – e ‘workshop’ de acrobacias aéreas, tanto para crianças como para adultos. Queremos que as pessoas venham, experimentem e, talvez, se juntem também”, referiu Sílvia Reis.