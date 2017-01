Autoridade de Aviação Civil de Macau lança vídeos promocionais

A Autoridade de Aviação Civil de Macau (AACM) lançou cinco vídeos promocionais com o objectivo de explicar ao residentes do território diferentes aspectos da aviação comercial, nomeadamente as informações que precisam de saber quando as suas viagens não correm da forma desejada.

Os vídeos abordam questões como os regulamentos para a utilização de aparelhos voadores não tripulados, como os drones, o transporte de baterias de lítio nos aviões, os procedimentos de embarque, as vantagens do mercado livre na aviação e as práticas e comportamento responsáveis dentro do avião.

“A adopção de plataformas diferentes para melhorar o trabalho de promoção foi sempre um dos objectivos da AACM. Desde o início do quarto trimestre do ano passado, que a autoridade começou a trabalhar em cinco vídeos, montados como se se tratasse de dramas”, afirmou a AACM em comunicado.

“Para a escolha dos temas dos vídeos foram tidas em conta as queixas e perguntas mais frequentes por parte dos residentes locais e passageiros”, acrescenta.

Os conteúdos foram feitos em chinês, sendo que estão disponíveis com legendas em português e inglês.