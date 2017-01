Alexis Tam reúne apoios nos ministérios da Educação, Cultura e Desporto

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura visitou em Pequim os responsáveis máximos pelo Ministério da Educação, da Cultura e Administração Geral do Desporto, com quem trocou impressões sobre temas como cooperação educativa, a candidatura de Macau a “Cidade Unesco de Gastronomia”, o estabelecimento de Macau como centro de intercâmbio cultural entre a China e os países de língua portuguesa e ainda o desenvolvimento de actividades desportivas.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Alexis Tam transmitiu ao vice-ministro da educação, Du Zhanyuan, que o Governo de Macau está empenhado em cooperar com a acção educacional nacional para promover a política “Uma Faixa, Uma Rota” e apoiar a cooperação nacional. Por sua vez, Du Zhanyuan referiu que a Comissão Nacional da China junto da UNESCO vai apoiar totalmente a candidatura de Macau a “Cidade de Gastronomia”. De acordo com a Ou Mun Tin Toi, o ministro Luo Shugang, do Ministério da Cultura, referiu que Macau tem vindo a promover de forma bem sucedida o intercâmbio baseado na cooperação comercial com os países de língua portuguesa. O responsável garantiu ainda que vai apoiar a RAEM na constituição do centro de intercâmbio cultural entre a China e os países de língua portuguesa. Já o director Gou Zhongwen, da Administração-Geral do Desporto, assumiu o compromisso de continuar a apoiar o desenvolvimento do sector desportivo de Macau, a filiação do Comité Olímpico do território no Comité Olímpico Internacional, bem como o desenvolvimento desportivo do território.