Seminário “Europa e o Mundo” decorre hoje na Universidade de Macau

Manuel Porto é o orador do seminário “Europa e o Mundo” agendado para as 16h30 de hoje. O professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e da Universidade Lusíada, em Lisboa, visita frequentemente a Universidade de Macau e é na principal instituição de ensino do território que vai decorrer a palestra desta tarde, um evento promovido pelo Programa Académico da União Europeia para Macau.

As áreas de especialidade do docente são o comércio internacional, a integração europeia, a tributação e o desenvolvimento regional e o ordenamento do território e já tem mais de uma centena de obras publicadas nestes domínios.

O seminário de hoje segue-se a uma acção de formação, organizado pelo mesmo organismo, que se realizou ontem e que contou com a presença de quatro oradores de universidades de Macau, Hong Kong e Austrália. Os convidados debateram as consequências da transformação social e da globalização no mercado de trabalho.