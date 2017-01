Segundo filho de José Pereira Coutinho em prisão preventiva

Apesar de ter ficado em liberdade numa primeira instância, ao contrário do que sucedeu com o irmão, o segundo filho de José Pereira Coutinho viu a sua medida de coacção alterada para prisão preventiva. Segundo o Ministério Público, esta alteração foi realizada “tendo em conta a gravidade do caso e com vista a evitar que esses outros arguidos fujam à justiça”.

De acordo com o comunicado, a decisão foi tomada pelo juiz de instrução criminal, sob a promoção do delegado do procurador e igualmente aplicada ao outro arguido do caso, sem ligações conhecidas ao deputado.

No passado dia 21 de Dezembro as autoridades anunciaram que os dois filhos de José Pereira Coutinho – com 27 e 31 anos – tinham sido interceptados e detidos pelas autoridades, no momento em que se preparavam para adquirir um quilograma de marijuana.