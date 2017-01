Pequim está a comprar menos petróleo a Angola

A República Popular da China manteve o primeiro lugar entre os destinos das exportações angolanas no segundo trimestre de 2016, mas continua a comprar menos petróleo a Angola, com a quota a cair para 35 por cento do total.

De acordo com um documento estatístico do comércio externo do segundo trimestre, do Instituto Nacional de Estatística (INE) angolano, a China fez compras a Angola – essencialmente petróleo – de 432,5 mil milhões de kwanzas (2,4 mil milhões de euros).

Trata-se de uma quebra de quase 1 por cento face ao trimestre anterior e menos 12,1 por cento tendo em conta o mesmo período de 2015,