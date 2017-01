DICJ consultou associações do sector do jogo

O Governo continua a estudar a proibição da entrada nos casinos dos funcionários do sector do jogo, nas horas em que não se encontram de serviço. Leong Man Ion, vice-director da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogo (DCIJ), disse à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que a proposta foi submetida a consulta junto de algumas associações do sector do jogo e que os pontos de vista recebidos recentemente foram, na sua generalidade, positivos. No entanto, alguns trabalhadores manifestarem alguma preocupação com o impacto negativo da medida caso haja violação das normas.

A DICJ está a recolher dados e informações sobre o assunto para proceder à análise da necessidade de expansão do alcance da consulta com o propósito de recolher mais opiniões.

Leong Man Ion avançou que o Governo vai promover um esforço para que as linhas orientadoras para regulamentar as normas mínimas de controlo interno e regras das máquinas caça-níqueis – incluindo as medidas tomadas quando as fichas na mesa de jogo são eliminadas, quando os “croupiers” retiram dinheiro da caixa e voltam a colocar na mesa ou o próprio sistema das máquinas – sejam implementadas ainda este ano.

O dirigente da DICJ afirmou ainda que o organismo planeou uma reestruturação interna e considerou acrescentar um departamento técnico, que vai, primeiro, estudar a hipótese de ajustamento interno e, depois, de recrutamento