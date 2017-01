Arte contemporânea de Macau chega-se aos coleccionadores na ilha de Hainan

Uma mostra da arte contemporânea “made in Macau” marca presença, entre hoje e domingo, no certame Art Sanya Beach 2017. A galeria Blanc Art leva à ilha de Hainão trabalhos dos artistas Cho Su Weng, Justin Y e Silvère Jarrosson.

Entre hoje e domingo a galeria local Blanc Art marca presença na edição de 2017 do Art Sanya Beach com uma selecção de trabalhos de artistas de Macau, que inclui peças de Cho Su Weng, Justin Y e Silvère Jarrosson. O evento tem lugar no The St. Regis Sanya Yalong Bay Resort, na ilha de Hainão. Com esta participação no certame, a Blanc Art pretende promover a arte contemporânea de Macau, levando aos coleccionadores presentes uma mostra da produção artística do território.

No Art Sanya Beach 2017, que integra o cartaz da edição deste ano da Exposição Internacional de Turismo e Negócios, participam mais de 30 galerias de arte oriundas de vários pontos do globo, explica a Blanc Art, em comunicado. “Como uma plataforma de exposição de arte contemporânea, o objectivo do Art Sanya Beach, é construir uma feira de arte interactiva que proporcionará uma experiência abrangente de apreciação de arte neste local exótico”, pode ler-se ma mesma nota da galeria.

A galeria de Macau escolheu “Vitality (Vitalidade)” como “tema esqueleto para contemplar o impulso de criatividade das excitantes peças de arte dos artistas expositores”. Numa descrição breve do trabalho dos três artistas que a Blanc Art leva à feira de Sanya, a expressão plástica de Choi Su Weng é elogiada pela delicadeza dos traços: “Com a ideologia ocidente encontra oriente e uma paleta de cores expressiva e contrastante, Choi incorpora o estilo da tinta chinesa na sua pintura a óleo. Os seus trabalhos correlacionam-se com a natureza e levam-nos a ponderar em profundidade”.

Já sobre Justin Y, artista de Singapura que pinta com os dedos, sem recurso a pincel, descreve a galeria que o representa que “os seus trabalhos são finais felizes das suas amadas cores brilhantes e enérgicas. Através dos seus trabalhos, uma fantasia de Verão colorida e apaixonada é visualizada. Emoções corajosas e reservadas são exibidas vividamente e implicitamente através dos seus dedos em movimentos poderosos, precisos e firmes”, lê-se num comunicado enviado às redacções.

Por último, o trabalho de Jarrosson é apresentado como uma obra que contrasta com os dos anteriores artistas. “De forma contrastante, as obras de Silvère Jarrosson são requintadas e elegantes, como que em exposição a uma valsa. Os traços graciosos são admiravelmente vigorosos, energicamente flutuando em direcção ao milagre”.

Com a participação na feira de arte de Sanya, a galeria situada na Alameda Dr. Carlos de Assumpção (e com escritório em Londres), procura “popularizar a arte contemporânea de Macau, promover uma compreensão profunda da proposta artística de Macau para os visitantes participantes”, remata a mesma nota.