O presidente da Federação Chinesa de Futebol considera que o alargamento do Mundial de 32 para 48 seleções, a partir de 2026, pode ajudar a concretizar a ambição de o país “regressar aos grandes palcos desportivos”.

“O Mundial de 2026 ainda está longe, mas podemos dizer que a China terá mais hipóteses com o alargamento do Mundial, podendo regressar aos grandes palcos desportivos”, afirmou o líder da federação chinesa, Cai Zhenhua, ao jornal Beijing Youth Daily, em declarações publicadas esta quarta-feira.

Um porta-voz do estado considerou que o alargamento “premiará os esforços da China em desenvolver o seu futebol”: “Até lá [2026], é muito possível que o regresso da China a um Mundial deixe de ser apenas um sonho”, disse o mesmo porta-voz.

O Conselho da FIFA, órgão que substituiu o Comité Executivo, aprovou na terça-feira, por unanimidade, o alargamento da fase final do Mundial de futebol, a partir de 2026, de 32 para 48 selecções, mantendo o número de dias de competição e de jogos para cada formação.

O Mundial de 2026 vai contar com 16 grupos, de três equipas cada, com as duas primeiras a classificarem-se para a fase seguinte, entrando então num sistema de eliminatórias a partir dos 16 avos de final.

