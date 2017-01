O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, atribuiu ontem um louvor ao ainda super-intendente Pun Su Peng, ainda responsável máximo pela Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau. A iniciativa, justifica o Gabinete do Secretário para a Segurança, teve por propósito reconhecer a excelência e o mérito de Pun Su Peng no desempenho das funções que lhe foram confiadas ao longo dos anos. O dirigente deve aposentar-se no próximo mês.

