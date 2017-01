Crime no paraíso: A australiana Sara Connor é fotografada à chegada ao Tribunal Distrital de Denpasar, em Bali, na Indonésia. Connor e o britânico David Taylor são suspeitos de terem assassinado um polícia local a 17 de Agosto de 2016 na praia de Kuta, uma das mais movimentadas da ilha. O corpo de Wayan Sudarsa foi alegadamente encontrado com lesões profundas na cabeça e no pescoço num recanto isolado do areal. EPA/MADE NAGI

