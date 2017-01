Subempreiteiro exige 2,5 milhões de patacas a construtora do Wynn Palace

A empresa local Tin Yu, uma subempreiteira da empresa responsável pela construção do Wynn Palace, a Leighton Asia, realizou ontem uma acção de protesto. A empresa exige uma dívida de 2,5 milhões de patacas referente a Setembro.

Elisa Gao

Mais de uma dezena de trabalhadores locais, liderados por Chao Tong Fong, o gerente da empresa local Tin Yu Construction & Decoration Engineering, protestaram ontem em frente da sede local da construtora Leighton Asia, nas traseiras do casino Wynn Palace, a exigirem o pagamento de uma alegada dívida de 2,5 milhões de patacas à subempreiteira.

A empresa Tin Yu foi contratada directamente pela companhia de Hong Kong para trabalhar nas obras de construção do empreendimento Wynn Palace e, segundo Chao Tong Fong, mais de 60 funcionários da empresa, na maioria grande locais, ainda aguardam pelo pagamento para poderem receber os salários: “Estamos quase a chegar ao Ano Novo Chinês e os trabalhadores precisam deste dinheiro para gastarem nessa altura”, explicou Chao Tong Fong.

Meia hora após o protesto chegou ao local uma delegação da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, que pediu aos manifestantes que entregasse uma queixa por escrito. Depois houve um encontro com as duas empresas.

No local foi explicado por funcionários da DSAL que o Governo só tem o registo de dívidas de salários a 10 trabalhadores e não é possível resolver a situação porque ainda não há um consenso entre as partes sobre o montante que a Leighton Asia deve à Tin Yu: “A DSAL tem estado de forma activa a ajudar-nos a recuperar os pagamentos em falta. Porém, a Leighton Asia diz que ainda falta calcular quanto nos devem”, disse Chao, ao PONTO FINAL, sobre o resultado do encontro entre as companhias. “Se este assunto não for resolvido vamos voltar a organizar outra manifestação”, fez questão de sublinhar.

Esta não é a primeira vez que os trabalhadores da Tin Yu saem à rua para se manifestarem contra pagamentos em falta por parte da construtora de Hong Kong. O mesmo aconteceu no mês passado, com os funcionários a mostrarem cartazes e a gritarem palavras de ordem na zona de paragem de autocarros do casino.

Em Dezembro a acção da DSAL fez com que a Leighton pagasse 700 mil patacas à subempreiteira. Também, anteriormente, a acção do Governo tinha levado ao pagamento de 1,8 milhões de patacas.

Contudo, e segundo a versão da Tin Yu, ainda está em falta um total de 2,5 milhões de patacas, que vai permitir pagar os ordenados de Setembro e Outubro as trabalhadores em regime de part-time.