Oito candidatos à aquisição de mobiliário para o novo Tribunal Judicial de Base

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) recebeu ontem oito candidaturas no âmbito do concurso público para a aquisição do mobiliário que deverá apetrechar as novas instalações do Tribunal Judicial de Base (TJB), situadas na zona de Nam Van.

A entidade escolhida pelo Governo terá a responsabilidade de adquirir os móveis e equipamentos não electrónicos com que as novas instalações do TJB estarão dotadas. Entre os adereços abrangidos pelo concurso público estão, entre outros, secretárias, cadeiras, sofás e estantes. O vencedor do concurso público terá de providenciar o serviço que lhe foi consignado dentro de um período de 25 dias.

As novas instalações do Tribunal Judicial de Base encontram-se a ser construídas na Avenida Doutor Stanley Ho, junto ao Quartel do Corpo de Bombeiros na zona de Nam Van. Com uma área útil de 1640 metros quadrados, o edifício terá 35 metros de altura e terá um total de doze andares, quatro dos quais abaixo do nível do solo.