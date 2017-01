Mundial de 2016 vai ser disputado por 48 equipas

O Conselho da FIFA, órgão que substituiu o Comité Executivo do organismo que chama a si a tutela do desporto-rei a nível mundial, aprovou esta terça-feira, por unanimidade, o alargamento da fase final do Mundial de futebol, a partir de 2026, de 32 para 48 selecções, distribuídas por 16 grupos de três equipas.

Nesta segunda reunião do novo Conselho da FIFA estavam em cima da mesa três propostas: manter o formato de 32 selecções e alargar para 40 ou 48 selecções a partir da edição de 2028.

“O Conselho da FIFA decidiu por unanimidade 48 selecções no Mundial a partir de 2026: 16 grupos de três equipas”, refere o organismo na sua conta oficial no Twitter.

A decisão já suscitou críticas por parte do presidente da liga espanhola de futebol. Javier Tebas criticou a proposta da FIFA, aprovada hoje pelo Conselho do organismo, em entrevista ao diário francês L’Equipe.

Para Tebas, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, “comporta-se como [Joseph] Blatter”, seu antecessor, que se demitiu em 2015 após o escândalo de corrupção que abalou o organismo: “Infantino comporta-se como Blatter, que tomava as decisões sozinho, sem se preocupar com ninguém”, avaliou Tebas, acrescentando que os clubes estão “muito incomodados”.