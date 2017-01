Morreu Zygmunt Bauman, o criador do conceito de modernidade líquida

O sociólogo polaco Zygmunt Bauman morreu esta terça-feira, aos 91 anos, na cidade inglesa de Leeds, sendo definido como um dos nomes-chave “para se entender o século XX” e criador do conceito da “modernidade líquida”.

O autor de “A sociedade sitiada” morreu “na sua casa de Leeds, junto à família”, anunciou a socióloga polaca Aleksandra Kania, antiga colaboradora de Bauman.

Zygmunt Bauman trabalhava como sociólogo e era professor emérito na Universidade de Leeds, no Reino Unido, onde deu aulas durante mais de 30 anos, construindo uma obra caracterizada por uma visão crítica da sociedade pós-moderna e globalizada.Bauman nasceu em Poznan, na Polónia, em 19 de Novembro de 1925, no seio de uma família judia. Em 1939, com o início da II Guerra Mundial, mudou-se para a antiga União Soviética, em fuga às forças nazis de Hitler. Depois de se alistar no exército polaco, que se aliou à frente russa, acabou por regressar ao seu país, no final do conflito, leccionando Filosofia e Sociologia na Universidade de Varsóvia.