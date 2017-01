Macau ganha terreno na indústria de convenções, encontros e exposições

É a primeira vez que o 3º maior fórum do mundo especializado na indústria de convenções e exposições se apresenta fora da China Continental. Macau ganhou o direito a organizar a 13ª edição do China Expo Forum for International Cooperation. Ao longo dos últimos doze anos, o certame realizou-se em cidades como Pequim, Guangzhou e Xangai.

Arranca amanhã a primeira edição da Exposição e Fórum para a Cooperação Internacional (China Expo Forum for International Cooperation – CEFCO ) realizada fora da China Continental. Na sua 13ª edição, o 3º maior fórum do mundo especializado em convenções e exposições visa servir de plataforma de intercâmbio e cooperação para a indústria de convenções e exposições tanto do Continente, como do exterior. A iniciativa decorre, até domingo, no Venetian Macao.

Irene Va Kuan Lau, vogal executiva do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), explicou ontem, em conferência de imprensa, a quais são os trunfos do território para atrair grandes iniciativas no âmbito da indústria de convenções, encontros e exposições (MICE, na sigla inglesa): a estreia do CEFCO 2017 fora da República Popular da China cumpre o propósito de “promover o intercâmbio e a cooperação entre a indústria MICE de Macau e do exterior, permitindo que os profissionais do sector de todo o mundo possam conhecer as vantagens do mercado MICE de Macau”, explica a dirigente. “Em termos dos equipamentos ‘hardware’ e ‘software’, Macau possui instalações sofisticadas e instalações turísticas de grande escala, que incluem recintos para a realização de feiras e exposições de nível mundial”, lembra.

No fórum – que tem no programa várias reuniões plenárias e seminários temáticos – marcarão presença cerca de oito centenas de representantes de empresas chinesas e estrangeiras de convenções e exposições, organizações industriais, instituições de investigação e entidades da indústria MICE do Continente chinês. Presentes vão estar também cerca de duas centenas e meia de entidades estrangeiras.

Macau faz-se representar no certame por agentes MICE locais e por seis grupos empresariais de turismo e lazer. O fórum deste ano é uma oportunidade para que o território afirme o papel de plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. No evento estará presente um número recorde de representantes dos países lusófonos, nomeadamente de Angola, do Brasil, da Guiné-Bissau, de Moçambique e de Portugal.

Quando questionada sobre os valores que a realização do evento poderia custar aos cofres do território, a vogal executiva do IPIM referiu que “a entidade organizadora vai pagar todas as despesas necessárias, incluindo o arrendamento do local de realização [do fórum]. Uma parte das despesas cai no nosso âmbito, uma vez que os participantes residentes de Macau não precisam de pagar, a entrada é gratuita se conseguirem uma vaga. Estamos a prever uma despesa não superior a sete milhões de patacas. É a nossa previsão mas, se calhar, na realidade, não vai chegar a ser tanto”, explica Irene Lau.

O sub-director do Departamento de Convenções e Exposições da Câmara de Comércio Internacional da China, Rui Wang, também esteve presente na reunião com os órgãos de comunicação social e adiantou que “nos últimos anos, tem-se assistido ao aperfeiçoamento de instalações e à diversificação de actividades na área de convenções e exposições em Macau, apresentando por isso grandes potencialidades para desenvolver a indústria MICE”.

Wang defendeu, no entanto, que Macau ainda apresenta algumas desvantagens perante o desenvolvimento do sector MICE: “Primeiro, Macau é pequeno. Para um bom desenvolvimento da indústria das convenções e exposições, o suporte de Macau ainda não é suficiente, mas todas as outras cidades localizadas perto – por exemplo Guangzhou e Shezhen – já têm condições bem formadas para a realização de convenções e exposições.”

No discurso proferido pelo dirigente na conferência de imprensa, realçaram-se sugestões para a melhoria da indústria no território, incluindo a necessidade de uma boa divulgação: “Macau deve ter como destinatários principais todas as empresas do Interior da China”, defendeu Rui Wang.

O responsável valorizou o desenvolvimento dos elementos mais vantajosos do sector local e a valorização da qualidade e não da quantidade. Rui Wang salientou que “as exposições não têm que ser de grande envergadura, mas os produtos expostos, o conteúdo, tem que ser de boa qualidade. Esta é uma orientação adequada para a cidade de Macau”. J.F.