Judiciária detém dois jovens por tráfico de estupefacientes

A Polícia Judiciária anunciou ontem a detenção de um residente de Macau e outro de Hong Kong suspeitos de integrar outras tantas redes de tráfico de droga. Os dois homens – um jovem de 25 anos oriundo de Hong Kong e outro de 21 anos nascido no território – deverão ser formalmente acusados de tráfico de estupefacientes pelo Ministério Público, depois de terem sido apanhados por inspectores da polícia de investigação do território em flagrante delito.

Os dois suspeitos encontravam-se a ser monitorizados pela PJ desde o início da semana passada, altura em que a Judiciária recebeu duas alegadas denúncias anónimas que davam conta das actividades irregulares de ambos os indivíduos.

O homem de Hong Kong foi interceptado na zona de Nam Van na posse de estupefacientes. No apartamento que o jovem ocupava, na zona das Portas do Cerco, os investigadores da Polícia Judiciária encontraram um total de 51 doses de cocaína com um valor avaliado em 57 mil patacas.

Após interrogatório, o suspeito confessou que desde que se estabeleceu no território terá vendido cerca de 300 doses a mil patacas cada. O jovem, de 25 anos, ganharia cem patacas por cada uma das doses vendidas.

Já o jovem do território, informa a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, foi interceptado no Bairro de Toi San, na posse de 5,82 gramas de metanfetaminas com um valor de mercado de 12 mil patacas.

O suspeito confessou que adquiriu os estupefacientes na República Popular da China e que os narcóticos em questão se destinavam sobretudo ao consumo com amigos. Outros dois jovens de 21 anos arrolados pelo suspeito confessaram o consumo das metanfetaminas e deverão ter que responder em tribunal pelo crime de consumo de substâncias ilícitas.