A Direcção dos Serviços de Saúde avisaram ontem que a febre de dengue se pode tornar este ano uma ameaça mais cedo do que o previsto. O facto do Inverno se estar a revelar anormalmente quente pode propiciar a níveis mais elevados de mosquitos, especificamente do Aedes albopictus, o mosquito responsável por doenças como o Zika ou a febre de dengue.

No ano passado, a direcção dos Serviços de Saúde contabilizou 11 casos importados de febre de dengue.