Hong Kong recebe nova competição internacional

A vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong acolhe, na segunda metade do ano, a edição inaugural do T2 Asia-Pacific, uma nova competição internacional de ténis de mesa que se propõe juntar na antiga colónia britânica 24 dos mais cotados praticantes da modalidade da actualidade.

Os organizadores do certame levantaram ontem o véu ao leque de atletas que deverão disputar a prova, anunciando os nomes de 13 mesatenistas que já confirmaram a presença no torneio. Entre os que vão disputar a edição de estreia da T2 Asia-Pacific Table Tennis League estão a actual quinta posicionada do ranking mundial, Feng Tianwei. A atleta, natural de Singapura, já venceu várias medalhas nos Jogos Olímpicos e deverá ser uma das figuras de proa da nova competição, a par da taiwanesa Cheng I-Ching, sexta posicionada da tabela da Federação Internacional de Ténis de Mesa.

Na competição masculina, o bielorrusso Vladimir Samsonov, que assume também o estatuto de Director de Operações da prova, é até ao momento a principal referência. O oitavo classificado do ranking mundial garante que a nova competição irá ajudar a elevar o ténis de mesa a todo um novo nível: “O conceito único do T2 APAC promete elevar a modalidade do ténis de mesa a um novo nível competitivo e eu estou muito entusiasmado por poder fazer parte desta nova competição antes de pendurar as raquetes de vez”, assegura Samsonov, de 40 anos, citado num comunicado da organização.

Entre os atletas convidados para a edição inaugural da T2 Asia-Pacific Table Tennis League estão também o sul-coreano Joo Saehyuk, 15.o posicionado do ranking mundial e o taiwanês Chen Chien-an, antigo Campeão do Mundo de Juniores. O melhor jogador inglês da actualidade, Paul Drinkhall, é outro que deverá viajar até à vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, bem como a romena Elizabeta Samara, tri-campeã da Europa, e o sul-coreano Yang Ha Eun.

Ainda sem data concreta, a T2 Asia-Pacific Table Tennis League irá englobar um torneio masculino, um torneio feminino e um torneio para pares mistos. A prova deverá evoluir ao abrigo de um modelo competitivo único, com jogos de 24 minutos e um prémio monetário de 1,5 milhões de dólares norte-americanos.