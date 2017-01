Fotógrafos de todo o mundo reunidos no Cotai

A edição de 2017 da Convenção Internacional de Fotografia da Comunidade de Fotógrafos Profissionais da Ásia (PPAC, a partir da designação em língua inglesa, teve ontem início no Hotel Conrad, no Cotai. O certame, que decorre até ao final do dia de hoje, decorre em simultâneo com uma exposição de fotografia que reúne mais de meio milhar de obras da autoria de profissionais de mais de uma centena de países e territórios.

No discurso de abertura da convenção, o presidente da Comunidade de Fotógrafos Profissionais da Ásia, Allison Chan manifestou a esperança de que o evento possa dar azo ao reforço da comunicação entre os fotógrafos de Macau e os das regiões vizinhas e ao cimentar da cooperação em domínios como a organização de eventos e de exposições fotográficas. Chan defende que o certame que ontem teve início constitui uma oportunidade para que o carácter único da cultura de Macau seja melhor promovido a nível internacional.

A Comunidade de Fotógrafos Profissionais da Ásia contou com o apoio da Associação de Indústrias Culturais e Criativas de Macau para organizar o certame no território. Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o dirigente sublinhou que a Convenção Internacional de Fotografia pode ajudar a promover não apenas o turismo, mas também as próprias indústrias culturais e criativas.

Tang manifestou ainda a esperança de que o Governo possa reforçar o empenho na promoção do sector das indústrias criativas, através de um maior apoio ao aluguer de valências para exposição e promoção dos produtos “made in Macau”. O presidente da Associação de Indústrias Culturais e Criativas de Macau espera ainda que o Executivo possa aumentar as subvenções com que brinda o sector e agilizar os procedimentos burocráticos de candidatura à utilização de espaços de exposição, de modo a facilitar o desenvolvimento criativo das indústrias culturais de Macau.