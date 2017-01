“Estamos atentos ao mundo actual”, assegura vice-presidente da Escola Portuguesa de Macau

Experiências, jogos, cultura e desporto vão ser proporcionados pela Escola Portuguesa de Macau no dia aberto que a Escola Portuguesa de Macau está a preparar para 21 de Janeiro. O estabelecimento de ensino quer aproveitar a ocasião para dar a conhecer a eventuais interessados a filosofia que caracteriza a escola, bem como o trabalho desenvolvido pela direcção, pelo corpo docente e pelos próprios alunos.

A Escola Portuguesa de Macau (EPM) está a aperaltar-se para receber a comunidade a 21 de Janeiro, para um dia de “Escola Aberta” preenchido com actividades que mostram “um bocadinho de cada coisa que se faz” no Estabelecimento de Ensino. Entre experiências laboratoriais, jogos tradicionais e “aulas abertas”, a grande aposta da edição de 2017 do certame é feita, sobretudo, ao nível do ensino do mandarim. Entre as 10h e as 16h do próximo dia 21, a Escola Portuguesa de Macau abre as portas a alunos, pais, encarregados de educação e a todos quantos mostrarem interesse em compreender o trabalho desenvolvido pelo estabelecimento de ensino.

“O objectivo deste dia é divulgar um pouco do que se faz na escola durante todo o ano e, por isso, teremos exposições de trabalhos, experiências laboratoriais, vários jogos, aulas abertas de mandarim e de inglês. Temos também filosofia para crianças, experiencias científicas e cultura”, assinalou ao PONTO FINAL Zélia Mieira, vice-presidente da direcção da EPM. “O objectivo passa por mostrar à comunidade em geral e aos pais dos alunos [‘um bocadinho de cada coisa’] para eles saberem aquilo que os seus filhos fazem durante o ano”, explicou a dirigente.

A abordagem ao ensino do mandarim destaca-se no dia da “Escola Aberta” através da arte cerimonial da dança do leão, numa tentativa de dinamizar o intercâmbio cultural e o ensino da língua. Foi criado um clube para promover esta tradição da cultura chinesa “para atrair os alunos para o mandarim de forma mais lúdica”, explicou a vice-directora.

A par do ensino das línguas e da cultura, a Escola Portuguesa aposta ainda na divulgação do Ano Preparatório de Português Língua Não Materna – plataforma que acolhe os alunos que chegam à escola sem conhecer a Língua Portuguesa. Zélia Mieiro apontou o interesse crescente da comunidade chinesa em relação à EPM: “Neste momento, 40 por cento dos nossos alunos do primeiro ciclo já são de Português de Língua Não-Materna e quase todos da comunidade chinesa, que está a apostar em nós porque acredita na Escola Portuguesa [de Macau]. Todos os anos temos cá muitos pais interessados no Ano Preparatório”.

Entre as várias “aulas abertas” previstas, uma é dedicada ao ensino especial. Os pais e encarregados de educação vão poder esclarecer dúvidas e perceber os métodos desenvolvidos no estabelecimento de ensino: “Nós temos uma envolvência muito grande com o ensino especial e vamos ter uma sala para [os pais] saberem (…) como é feita a inclusão dos alunos e também para os pais esclarecerem dúvidas. Temos já um corpo docente bastante bom a nível técnico no ensino especial”, assinalou a responsável, acrescentado que, neste momento, existem cerca de 30 alunos de ensino especial integrados aos quais são atribuídos planos curriculares e instrumentos de avaliação adequados.

No dia da “Escola Aberta”, as actividades complementares que vão ser implementadas no início do segundo período também vão ser apresentadas à comunidade escolar. Às mais de três dezenas já existentes juntam-se, entre outras, a magia e o ilusionismo, a dança, o basquetebol para os escalões mais novos e o folclore. O judo também faz parte dos planos da direcção da Escola, mas a sua execução ainda não é certa: “Ainda estamos a trabalhar a ideia por causa do ginásio. Nós temos um problema muito grave que é em termos de instalações desportivas. Temos muito boa vontade mas, enquanto esse problema não for resolvido, a nível desportivo, é muito complicado”, assumiu a dirigente.

O PONTO FINAL tentou saber sobre possíveis novidades quanto ao projecto de ampliação da Escola Portuguesa, mas Zélia Mieiro referiu que, “certamente, [os membros do Conselho de Administração da Fundação da EPM] estarão a desenvolver o projecto, mas isso não faz parte das competências da direcção da Escola Portuguesa.”

Relativamente às competências científicas, didácticas e pedagógicas que a escola nutre, o estabelecimento de ensino admite um “enriquecimento” progressivo: “Estamos atentos ao mundo actual e queremos trazer para a escola tudo o que tem a ver com a exigência que é posta, neste momento, aos nossos alunos que ainda são novos, mas que estão a construir o seu futuro”, rematou a vice-presidente. J.F.