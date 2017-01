EPM e Federação de Montanhismo juntam esforços para promover escalada desportiva

O objectivo de promover a escalada desportiva junto dos residentes do território é o mote para a segunda edição de uma competição organizada a meias pela Federação de Montanhismo de Macau- China e pela Escola Portuguesa de Macau (EPM). O certame decorre no próximo domingo, entre as 9h e as 17h.

Nuno Marques, docente na Escola Portuguesa de Macau, é um dos responsáveis pela dinamização do evento. Com uma vasta experiência na área da escalada que adquiriu desde a altura em que ainda leccionava em Portugal, o professor foi quem mediou a parceria entre a escola e a federação: “Temos o equipamento, a parede de escalada. Eles solicitaram o nosso envolvimento e este já vai ser o segundo ano que a Escola Portuguesa acolhe o ‘Open’ de escalada”, disse o docente ao PONTO FINAL.

O 2º Open de Escalada Desportiva da Escola Portuguesa de Macau pretende também proporcionar uma plataforma para os praticantes de escalada de Macau. O evento deverá permitir a selecção de alguns dos melhores atletas para integrarem uma formação que possa representar o território em competições regionais e internacionais.

Em declarações ao PONTO FINAL, Nuno Marques referiu que, até ao momento as inscrições – que estavam inicialmente abertas até ontem, mas a organização decidiu prolongar o prazo até ao dia de hoje – contam com “12 alunos dos escalões mais jovens e mais de 30 adultos, profissionais e amadores”.

Macau ainda não dispõe das condições ideais para promover competições de escalada, lamentou o docente da EPM: “Teria de haver uma grande aposta em termos de equipamentos e formação de instrutor”, defendeu Nuno Marques, sublinhando a ideia de que seria importante a realização de campeonatos inter-escolas no território.

O docente assinalou que os seus alunos já participaram em competições, mas em Hong Kong, destacando a “diferença” que se verifica entre as duas regiões no que respeita ao fomento da modalidade. A última competição em que os alunos da Escola Portuguesa de Macau participaram reuniu cerca de uma dezena de instituições de ensino. J.F.