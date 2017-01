Cristiano Ronaldo eleito o melhor jogador do Mundo com votos de Macau

O jogador português conquistou pela quarta vez o título de melhor jogador do Mundo e contou com votos do treinador e do capitão da selecção do território. Fernando Santos também estava na corrida para o estatuto de melhor treinador do mundo, mas perdeu para o italiano Cláudio Ranieri.

João Santos Filipe

Cristiano Ronaldo foi eleito pela quarta vez o melhor jogador do Mundo, na madrugada de terça-feira. Este é um prémio atribuído pela FIFA com os votos das diferentes federações e distingue o desempenho dos profissionais do futebol durante o ano passado.

Para esta vitória o capitação da selecção portuguesa contou com cinco votos do seleccionador de Macau, Joseph Tam Iao San, três votos do capitão da selecção do território, Paul Cheang Cheng Ieong, e cinco votos da imprensa local. O Português conseguiu 34,54 por cento dos votos, segundo por Lionel Messi, com 26,42 por cento, e por Antoine Griezmann, com uma percentagem de 7,53.

“O Cristiano Ronaldo mereceu vencer o prémio de melhor jogador. Tem 31 anos e continua a exibir-se a um nível espectacular, o que não é nada fácil. Na votação tive em conta não só o Campeonato Europeu mas também a prestação na Liga dos Campeões, as vitórias na Supertaça Europeia e o Campeonato de Clubes do Mundo”, explicou Joseph Tam Iao San, ao PONTO FINAL, sobre o atleta do Real Madrid.

“Mesmo a sair lesionado na final, a liderança dele no balneário esteve presente. Considero que conduziu Portugal à vitória e soube ser um jogador de equipa, encorajando os colegas e dando o exemplo”, frisou o técnico, que elegeu Lionel Messi, argentino do Barcelona como o segundo melhor e Gareth Bale, galês do Real Madrid, como o terceiro.

Na eleição para o melhor jogador do mundo, Paul Cheang, capitão da selecção de Macau, optou por entregar a pontuação máxima a Neymar, brasileiro do Barcelona, seguido de Cristiano Ronaldo e Toni Kroos, alemão do Real Madrid:

“Escolhi o Neymar porque ele levou o Brasil à conquista dos primeiros Jogos Olímpicos da História do país. Foi um prémio muito importante para o Brasil, que alguns jogadores como o Ronaldo [o fenómeno] e outras estrelas não tinham conseguido”, explicou, ao PONTO FINAL.

“Não é que não considere que o Cristiano Ronaldo é melhor do que o Neymar, mas foquei-me nas conquistas para os países e os papéis de ambos como capitães. Foi mais difícil a tarefa de Neymar como capitão porque tinha um balneário onde apenas três jogadores tinham mais de 23 anos”, justificou.

No que diz respeito ao melhor treinador do ano, Fernando Santos estava na corrida mas acabou por ser terceiro, atrás de Claudio Ranieri, técnico que sagrou o Leicester campeão inglês, e Zinedine Zidane, que conduziu o Real Madrid à conquista da Liga dos Campeões.

O treinador português teve a pontuação máxima atribuída por Joseph Tam, que além da prestação no Euro de Portugal, sublinhou as ligações do país lusitano com o território. Um facto que Paul Cheang também disse ter considerado nas suas votações, em que atribuiu o segundo lugar a Fernando Santos.

Por parte da imprensa do território, Pedro Maia, jornalista da TDM, elegeu Cristiano Ronaldo o melhor jogador e Claudio Ranieri como o treinador que mais se destacou.