Continuidade é a palavra de ordem no Chao Pak Kei

Agora orientado por Leung Kuai Sang, o C.P.K apresentou ontem onze novos reforços para a nova temporada. A contratação de Au Ip Nam ao Lai Chi e a continuidade de Bruno Figueiredo, Diego Patriota e Ronald Cabrera são as grandes notas de destaque para a época de 2017.

As contratações de Au Ip Nam ao Lai Chi, de Pedro Lopes Pereira à Casa de Portugal, de Vítor Almeida ao Sporting Clube de Macau e o regresso do macaense Emanuel Noruega aos relvados são as principais novidades do Chao Pak Kei para o assalto à principal prova do futebol do território.

O clube, que há duas temporadas terminou a Liga de Elite na segunda posição da tabela, apresentou ontem o plantel para a nova época, numa conferência de imprensa realizada nas instalações da marca de equipamentos desportivos associada ao clube.

Não obstante as novidades e de algumas alterações na estrutura técnica da equipa, continuidade parece ser a palavra de ordem no seio do emblema orientado durante as duas últimas épocas por Inácio Hui. O experiente treinador assume este ano o cargo de director técnico do clube presidido pelo empresário Stephen Chow, facilitando a ascensão de Leung Kuai Sang ao estatuto de treinador principal. O técnico será coadjuvado por Manuel Cunha e por Kwok Siu Tin, antigo atleta da equipa que decidiu, aos 34 anos, abandonar os relvados para tentar a sorte no futsal.

Na apresentação da equipa, o novo treinador do Chao Pak Kei deixou claro que as ambições da equipa para a nova época são moderadas, até porque a preparação da equipa não decorreu como inicialmente planeado: “Nunca tivemos o plantel completo desde o início do ano. Tivemos inclusive de cancelar algumas actividades de pré-temporada devido aos compromissos em que os nossos atletas estiveram envolvidos. O nível actual da equipa está abaixo das expectativas e ainda temos muito que melhorar”, explicou Leong Kuai Sang.

Para a nova temporada – e para além do contributo de Pedro Lopes Pereira, de Vítor Almeida, de Emanuel Noruega e de Au Ip Nam – o Chao Pak Kei vai ainda contar com os serviços de dois outros jogadores contratados ao Lai Chi – os defesas Lei Tin U e Choi Chan In – e de três outros atletas, dois contratados ao Kin Wa e outro contratado à Selecção de Sub-23 da Associação de Futebol de Macau. Da selecção do Lótus, e para reforçar a baliza, chega Lou Weng Hou. Wong Weng Kin e Sam Cheng Fai, jogadores que representaram na última temporada o Kin Wa, chegam para refrescar respectivamente a defesa e o ataque do onze orientado por Leung Kuai Sang.

As grandes incógnitas do C.P.K para a nova temporada são, no entanto, os brasileiros Lucas e Vini. Estudantes na Universidade de Macau, os dois jovens prestaram provas no clube, tendo convencido os responsáveis pela formação presidida por Stephen Chow.

Mais importante, porventura, do que as novas contratações é a manutenção, por parte do Chao Pak Kei, da espinha dorsal da equipa. Os brasileiros Bruno Figueiredo e Diego Patriota e o paraguaio Ronald Cabrera deverão voltar a ser as principais referências da equipa na edição de 2017 da Liga de Elite.