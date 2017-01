BCM abriu novo balcão na Rua de Pedro Coutinho

Para o Banco Comercial de Macau, o processo de reajustamento pelo qual a economia do território enveredou ao longo dos últimos anos, desde que as receitas do jogo começaram a cair, não é necessariamente sinónimo de dificuldades. A entidade bancária abriu ontem uma nova sucursal de Pedro Coutinho e Yiu-Fai Kong, Director Executivo do BCM, garantiu que, apesar da contracção sentida, os últimos anos foram propícios à expansão para o sector da banca. Para os banco do território, e dada a ênfase colocada pelo Governo na diversificação da economia, o processo de reajustamento económico foi também sinónimo de novas oportunidades para a banca. O responsável lembra que o volume de negócios dos principais bancos de Macau não se alterou substancialmente ao longo do último ano.

Yiu-Fai Kong mantém-se convicto que a subida das taxas de juro nos Estados Unidos da América não terá um grande impacto no território, indo ao ponto de defender que os residentes de Macau estão preparados para eventuais oscilações.