Associação Comercial França-Macau recolhe dinheiro para o Centro do Bom Pastor

A Associação Comercial França-Macau vai dinamizar um jantar de caridade com o objectivo de angariar fundos para renovação dos espaços interiores e para a condução de obras de manutenção nas instalações do Centro do Bom Pastor.

A organização uniu esforços com a representação local da organização sem fins lucrativos Arquitectura Sem Fronteiras, que deverá ser responsável pela condução do projecto de reabilitação das instalações do Centro do Bom Pastor.

O objectivo da Associação Comercial França-Macau e da Arquitectos Sem Fronteiras passa por angariar 110 mil patacas. O dinheiro deverá ser utilizado na optimização da área de descanso exterior, no aperfeiçoamento do sistema de iluminação interna, no isolamento e impermeabilização das paredes e na melhoria do sistema de ventilação, explicou Choi Chi Iok, presidente da secção local dos Arquitectos Sem Fronteiras.

O responsável explicou que o Instituto Cultural financiou a recuperação das paredes exteriores e do telhado do edifício. O dinheiro que a organização se propõe angariar diz respeito à requalificação do espaço interior do imóvel.