AMCM declara guerra às zonas cinzentas no comércio transfronteiriço

A Autoridade Monetária de Macau (AMCM), através do presidente Anselmo Teng Lin Seng, prometeu cooperar com as autoridades da República Popular da China para impedir o aproveitamento das zonas cinzentas no comércio transfronteiriço.

De acordo com a emissora em língua chinesa Rádio Macau, Anselmo Teng defendeu que actualmente já existe um sistema com regras apertadas para as máquinas que permitem realizar pagamentos com cartões de crédito nas lojas, mas que a exigência pode ser aumentada.

Recentemente foi detectado pela Polícia Judiciária um caso em que várias lojas alteraram os terminais de pagamentos que aceitam cartões da Union Pay e que permitiam aos interessados transferir um montante acima dos valores autorizados pelo Governo chinês.