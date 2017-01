O Teatro Areia Preta apresenta-se, a 18 de Janeiro, às 19h30, na Associação Teatral Hiu Kok com a peça de teatro infantil “Bubble, a funny comedy show”. Já esta semana, o grupo liderado por Maíra Belati e Antonio Martinez leva ao Centro de Ciência um espectáculo para sensibilizar os mais novos sobre a higiene oral: “Fighting the Sugar Bugs”.

Sílvia Gonçalves

Uma personagem esquisita e extravagante. Um adulto que recusa abandonar o corpo de criança, e que, ao receber um estranho pacote, se confronta com um mundo mágico de bolas de sabão. A proposta do Teatro Areia Preta leva como título “Bubble, a funny comedy show” e estreia-se a 18 de Janeiro na Associação Teatral Hiu Kok. A produção infantil, para crianças a partir dos quatro anos, leva a palco cinco actores. Já esta semana, na quinta-feira, às 10 horas, o mesmo grupo sobe ao palco do Centro de Ciência com o espectáculo “Fighting The Sugar Bugs”, num exercício de sensibilização sobre a higiene oral, que terá como público os alunos da secção inglesa do Colégio Diocesano de São José.

“É uma peça de teatro físico e vem dar continuação a uma personagem que foi criada no Festival de Artes do ano passado, que se chamava Van Loon. É uma personagem um pouco esquisita, engraçada, tem várias ilusões, emoções extravagantes. Então outras personagens vão entrar na sua vida de uma maneira um pouco mágica. E, no final, vai-se descobrir que tudo aquilo que acontece na peça foi um sonho, foi imaginação”, revela Maíra Belati, sobre “Bubble, a funny comedy show”.

A actriz – que é também directora artística, a par com Antonio Martinez, da MAS Productions / Maranatha Arts Society, organização que abarca o Teatro Areia Preta -, desvenda algo mais sobre o protagonista, interpretado por Martinez: “É um adulto um pouco infantil, é um adulto especial. Nós definimo-lo como extravagante, é um senhor um bocado extravagante (risos). A personagem recebe um pacote mágico e dentro desse pacote descobre um mundo mágico de bolas de sabão”.

A peça, escrita pelos dois actores, terá uma apresentação única e estreia-se no dia 18 num espaço localizado no bairro que dá nome à companhia: “Vai ser apresentado no Teatro Hiu Kok, na Areia Preta. É um teatro experimental, do Instituto Cultural”, esclarece Maíra, que adianta ainda que o bilhete terá um preço de 50 patacas.

Já esta semana, na quinta-feira, às 10 horas, o grupo leva ao Centro de Ciência de Macau a produção “Fighting The Sugar Bugs”, numa estreia cuja plateia será preenchida pelos alunos da secção inglesa do Colégio Diocesano de São José: “Este espectáculo é sobre higiene bocal. Em palco vamos estar mesmo só nós os dois. É teatro físico e marionetas”, conta.

A partir da próxima semana, o espectáculo estará disponível para marcações feitas pelas escolas: “Nessa peça tem muita interacção. E as escolas, a partir da semana que vem, já podem fazer ‘booking’ [reserva], é no Centro de Ciência. Todos os sábados para o público em geral e para as escolas eles têm que fazer ‘booking’ na página web do Centro de Ciência. O Centro de Ciência pode facultar transporte, se a escolar precisar. Será em português e em inglês, a escola tem que escolher a língua”, explica a actriz.

Maíra Belati fala ainda da participação do grupo na próxima edição do Festival de Artes de Macau: “Estaremos em Maio, no Festival de Artes, com uma peça que se chama ‘Moonlight’, ‘Luz da Lua’”, adianta a actriz.