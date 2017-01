Sharapova regressa aos courts em Abril

A tenista russa Maria Sharapova vai regressar aos ‘courts’ no torneio de Estugarda, a 26 de Abril, dia em que termina a sua suspensão de 15 meses, por doping, anunciou ontem a organização do torneio alemão. Em Outubro de 2016, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) reduziu a suspensão da tenista russa, pelo controlo positivo por meldonium, de 24 para 15 meses.

Inicialmente, Sharapova tinha sido suspensa por dois anos pela Federação Internacional de Ténis (ITF), na sequência do controlo positivo da substância que passou a integrar a lista de produtos proibidas a 01 de Janeiro de 2016 e que a russa admitiu ter tomado durante dez anos, no último Open da Austrália.