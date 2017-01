Zou Shiming defende o título mundial de pesos-mosca em Macau

O promotor de boxe Bob Arum mostrou-se muito confiante que os grandes combates vão regressa ao Venetian, já em Abril. Zou Shiming deverá ser a figura-de-proa da série de combates que pautam o regresso do boxe à Arena do Cotai. O atletas chinês deverá defender no território o título mundial de pesos-mosca.

Zou Shiming, campeão de peso-mosca da Organização Mundial de Boxe (na sigla inglesa WBO) vai regressar a Macau no primeiro dia de Abril para realizar a primeira defesa do título. Apesar de alguns receios por parte da operadora Sands – que gere a Arena do Cotai – o promotor Bob Arum dá o facto quase como consumado.

“Estamos a planear no primeiro dia de Abril regressar a Macau e ao Venetian com Zou Shiming e um cartaz recheado de estrelas”, afirmou o veterano de 85 anos, que é o responsável pela promotora Top Rank, ao portal BoxingScene.com.

“Quando Zou Shiming conquistou o título em Las Vegas [em Novembro] a luta foi transmitida na China no domingo de manhã, num evento que teve como cabeça de cartaz o combate entre Pacquiao e Vargas, e conseguimos uma audiência a superior a 90 milhões”, justificou.

Já no ano passado, Bob Arum tinha dito ao South China Morning Post que Zou poderia regressar a Macau, se o filipino Manny Pacquiao continuasse sem se decidir sobre um regresso à competição, após ter derrotado o mexicano Francisco Vargas em Novembro.

Caso se confirme o combate, com um adversário que ainda não foi anunciado, Zou Shiming vai defender o título pela primeira vez, ao mesmo tempo regressa igualmente a Macau, onde não combate há quase dois anos.

Na última vez que esteve no território, Zou foi derrotado pelo tailandês Amnat Ruenroeng, numa decisão unânime do juiz, perdendo assim a hipótese de conquistar o título de pesos-galo da Federação Internacional de Boxe, IBF em inglês. O combate teve lugar em Março.

Porém uma representante da operadora Sands China revelou ao South China Morning Post estar mais cauteloso sobre as possibilidades da luta decorrer no casino de Macau. Isto porque as negociações entre a operadora, a promotora Top Rank e a empresa de marketing chinesa Seca estão numa fase muito inicial: “Ainda não está nada confirmado nesta fase porque estamos a discutir o assunto”, afirmou David Baxley, vice-presidente para o entretenimento regional da Sands China.

“Mas vamos continuar a discutir este assunto também nos Estados Unidos com as partes interessadas”, sublinhou.

O lutador chinês de 35 anos conta com um registo de nove vitórias, uma derrota, sendo que dois dos seus triunfos foram por K.O.

Além disso, também a arena do Venetian pode voltar a receber combates de boxe do mais alto nível internacional, depois da crise no sector do jogo levado a uma redução na frequência desses eventos.