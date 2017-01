Universidade de Macau lança Mestrado em Aquisição de Segunda Língua

Uma integração inovadora dos conceitos de ensino de chinês, português e inglês como segunda língua está na base de um novo Mestrado em Aquisição de Segunda Língua (Chinês, Português, Inglês) que a Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de Macau vai passar a oferecer a partir do próximo ano lectivo. Centrado no processo da aquisição de segunda língua num ambiente multilíngue, o programa contém duas estruturas: Mestrado em ASL e Mestrado em ASL com vertente pedagógica, para a formação de professores do ensino secundário.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...