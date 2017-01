Ung Vai Meng: o homem que sacudiu a poeira de um instituto esmorecido

Perante a saída de Guilherme Ung Vai Meng da presidência do Instituto Cultural, artistas e promotores culturais locais oscilam entre a desilusão pela perda do gestor e o contentamento pelo regresso do artista plástico à criação artística. Consensual parece ser a imagem de um responsável máximo pela gestão cultural do território que, ao longo de sete anos, se bateu pela promoção do talento local, pela proximidade à lusofonia e pela dinamização de um organismo envelhecido.

Fotografia: Eduardo Martins;

Sílvia Gonçalves

Num percurso votado à cultura e criação artística, teriam que ser eles, artistas e agentes culturais do território, a traçar-lhe o perfil e os feitos. No momento em que o responsável pela gestão cultural do território decide retirar-se da cena política e recolher-se no silêncio do atelier, ressalta a imagem consensual de um governante que se bateu pela promoção do talento local, que revestiu de ambição estratégica o conceito de indústrias culturais e que emprestou dinamismo e contemporaneidade à acção do Instituto Cultural (IC). De Ung Vai Meng, aqueles que lhe observaram o caminho, assinalam ainda a manutenção de uma actividade programática tantas vezes vinculada à comunidade portuguesa e aos países lusófonos. No coro geral, lamenta-se a perda do gestor, saúda-se o regresso do artista e investigador.

“A CENA ARTÍSTICO-CULTURAL DE MACAU GANHA MAIS UM CRIATIVO”

“Vejo esta saída com muita pena, porque o Instituto Cultural, sob a sua liderança, estava a fazer um bom trabalho, a todos os níveis. Quer em termos locais, de promoção dos talentos locais, quer em termos de integração regional, quer até em termos de manter uma actividade próxima dos países lusófonos e também em termos internacionais”, começa por assinalar Carlos Marreiros, sobre a saída de Guilherme Ung Vai Meng da presidência do Instituto Cultural, anunciada na passada semana.

O arquitecto, também ele um antigo presidente do IC, congratula-se ainda assim com uma decisão que partiu do próprio dirigente: “Por outro lado também tenho que reconhecer, e fico feliz por isso, que é por vontade dele. Ele quer voltar à sua carreira de artista e de investigador, disse-me que queria dedicar-se à investigação das artes, da história da arte. Neste sentido, ele vai fazer o que verdadeiramente quer, e como tal, sente-se um homem livre”. O regresso à criação artística e à investigação por parte de Ung desperta no arquitecto emoções contraditórias: “Por um lado, triste por a administração de Macau perder um bom elemento, com provas dadas. Mas, por outro, a cena artístico-cultural de Macau ganha mais um criativo”.

Questionado sobre a marca que Ung Vai Meng deixa no Instituto Cultural, após sete anos na presidência, o também artista plástico aponta à preservação do património local. “Em termos de património, ele deixa uma marca indelével. Se for ver o conjunto que a sua liderança – quer adquirido pelo Governo, quer em conjunto com associações locais – criou, é um registo que eu aqui assinalo”. Mas o destaque não recai só na vertente patrimonial: “Em termos de actividades culturais ele também continuou, e bem, cartazes já com prestígio internacional, como o Festival Internacional de Música e outros. E criou novos festivais, nomeadamente a Festa Latina”, recorda.

Sobre a escolha, avançada pela Rádio Macau, de Leung Hio Ming, um dos actuais vice-presidentes do IC, para assumir o lugar de Ung Vai Meng, Carlos Marreiros fala em opção natural: “Está no instituto há muito tempo, é uma sucessão natural. A música vai ganhar um grande fôlego, porque ele é doutorado em música”, defende o arquitecto.

“O SEU CAMINHO FAZ O AMBIENTE ARTÍSTICO DE MACAU SER MAIS ENÉRGICO”

“É triste para Macau e para a indústria da arte. Mas estou feliz por ele, por voltar à base artística. Toda a gente sabe que ele é um pintor muito bom, e espero que possamos ver os seus novos trabalhos no mundo artístico”, assinala José Dores. O artista plástico aponta, na acção de Ung Vai Meng, uma política “mais focada nos artistas locais e com mais oportunidades para a arte local ser explorada fora de Macau”. Uma escolha que Dores define como revitalizante: “Isto não é uma política escrita, mas é um caminho, o seu caminho faz o ambiente artístico de Macau ser mais enérgico. Espero que o seu substituto, o senhor Chan Peng Fai, faça o mesmo que ele fez”.

Depois de esclarecido que deverá ser Leung Hio Ming e não Chan Peng Fai – o outro vice-presidente do Instituto Cultural – a tomar os destinos do instituto, a escolha parece suscitar desilusão no artista plástico: “É uma surpresa para mim que não seja Chan Peng Fai. Pelo que sei, o background de Leung Hio Ming não vem do campo artístico”.

José Dores assinala a importância da nova presidência dar continuidade à acção desenvolvida pelo presidente agora demissionário: “O doutor Ung Vai Meng tem muitos trabalhos em curso, como a Biblioteca Central. Eu sei que é sua vontade construir esta biblioteca, o que é bom para Macau. Ao menos que o projecto da biblioteca possa avançar”, defende.

“ELE AGITOU UM BOCADINHO AQUILO QUE ERA UM INSTITUTO UM TANTO ENVELHECIDO”

“Fico feliz por saber que ele vai pintar, acho que para a comunidade criativa é sempre bom ter mais alguém a produzir trabalho original e não tanto a gerir. É bom tê-lo do outro lado do processo”, atira Manuel Correia da Silva. O designer e vice-presidente da direcção da Associação de Designers de Macau, acredita numa transição de continuidade: “Não conheço o vice-presidente [Leung Hio Ming], sei que ele está ligado à música. Vai ser uma transição relativamente estável, não acredito que vá haver grandes diferenças de política relativamente àquilo que é já o trabalho que o IC faz”.

Correia da Silva salienta ainda o vínculo do actual presidente à comunidade portuguesa. “Ele tinha uma ligação muito directa e vai continuar a ter com a comunidade portuguesa. Conhecia-a bem, falava português, estudou em Portugal. Nesse sentido essa ligação deixa de haver ali, mas continua com outro sítio, para aquilo que ele vai continuar a fazer”. O designer, e fundador do festival “This is My City”, aponta o impulso dado às indústrias culturais como o grande legado do ainda presidente: “É com ele que o tema das indústrias criativas é lançado, acima de tudo com uma ambição de que seja algo estratégico e que possa contribuir para a própria economia de Macau. É ele que lança esse processo, esse processo não está fechado, não está acabado. Tenho participado de alguma maneira nisso e há alguns resultados dessa política”.

Correia da Silva refere ainda o rejuvenescimento que Ung Vai Meng veio emprestar ao organismo que liderou durante sete anos: “O lado mais dinâmico, mais contemporâneo, se calhar jovem, que se atribuiu às próprias acções do Instituto. Até então, antes desses sete anos, parecia-me que o Instituto estava um bocadinho, se não envelhecido, com pouca energia”. O designer dá como exemplos “o esforço que se tem feito mais agora, na área do cinema, da moda”. “Tenho assistido a todas essas diferentes iniciativas, umas mais consequentes que outras. Mas acima de tudo é notório que ele agitou um bocadinho aquilo que era um instituto um tanto envelhecido”, defende.

“TEM UM TALENTO QUE É RECONHECIDO POR TODOS”

“Para nós é uma grande perda, porque tínhamos muito boas relações. Ele também é membro da Creative Macau, expôs aqui também em exposições colectivas, e também com uma exposição individual. Tem um talento que é indiscutivelmente reconhecido por todos, quer em Macau, na China ou na Europa”, salienta Lúcia Lemos.

Depois de, ao longo dos anos, ter observado a acção de sucessivos presidentes do IC, a diretora da Creative Macau acredita que em Ung Vai Meng ressalta “o aspecto artístico”: “Teve muita atenção aos programas do Festival Internacional de Música, por exemplo, do Fringe, do Festival das Artes. Pendeu mais para o lado artístico”.

Daquele que é apontado como sucessor de Ung Vai Meng, Lúcia Lemos acredita que “provavelmente dará mais atenção à música”. Dele espera que “dê continuidade” ao trabalho do presidente que liderou a gestão cultural da cidade nos últimos sete anos.