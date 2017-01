Uma foto por dia

Hong Kong a olhar para um palácio: Manifestantes pró-democracia exibem um cartaz onde se lê “Mãe, tenho fome, mas não posso comer isto”. Dezenas de pessoas concentraram-se frente a um painel publicitário que promove a construção de uma réplica da Cidade Proibida na estação de metro de Central. A manifestação teve por objectivo contestar o controverso projecto de construir uma réplica do Museu do Palácio na zona de Kowloon. O plano de dinamizar a construção do complexo tem origem no Governo Central e é tido como uma prenda de Pequim, no ano em que se cumprem vinte anos sobre a transferência de administração da antiga colónia britânica. EPA/ALEX HOFFORD

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...