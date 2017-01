UM distinguida com Prémio Nacional de Progresso Científico

A Universidade de Macau e o Colégio de União Médica de Pequim, da Universidade de Tsinghua, conquistaram a segunda classe do Prémio Nacional do Progresso Científico no Interior da China, de acordo com a agência China News Service.

A distinção deveu-se a um projecto que resultou da colaboração entre as duas instituições com o nome “Sistema de Código de Barras de DNA para a Medicina à base de Ervas” (em inglês: DNA Barcoding System for Identifying Herbal Medicine).

A cerimónia decorreu no Grande Salão do Povo, na Praça de Tiananmen, sendo que no total foram distinguidos nove projectos de investigação, contando com o projecto da Universidade de Macau.