Ténis: João Sousa perde um lugar no primeiro ranking de 2017

João Sousa surgiu esta segunda-feira no 44.º lugar do ‘ranking’ mundial, um lugar abaixo da posição ocupada pelo tenista português na última actualização de 2016 do ‘ranking’ mundial.

Enquanto João Sousa ainda não disputou qualquer encontro em 2017, Gastão Elias – que mantém o estatuto de número dois português – com o 81.º lugar, que ‘trouxe’ de 2016, foi eliminado na semana passada na primeira ronda do torneio de Chennai, na Índia.

Apesar de ter perdido a final do torneio do Qatar para o seu ‘perseguidor’ na tabela mundial, Novak Djokovic, o britânico Andy Murray mantém o primeiro posto na hierarquia, seguido do sérvio.

Em femininos, o topo da tabela mantém-se inalterado, continuando a ser comandado pela alemã Angelique Kerber, que na última semana foi afastada nos quartos de final do torneio de Brisbane, Austrália.

Michelle de Brito, que não compete desde finais de Outubro, subiu, mesmo assim, um lugar no ‘ranking’ mundial, surgindo esta semana na posição 229.