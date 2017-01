Uma tábua de madeira com 3,5 metros incendiou-se num estaleiro de construção em Coloane junto aos equipamentos urbanos de Luen Kei, na Estrada de Hác Sá. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas e suspeita que a causa do fogo foi a ponta de um cigarro mal apagado deixada imprudentemente no local.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...